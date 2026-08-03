La regata Asunción – Corrientes vivirá su 34º edición

La 34° edición de la Regata Asunción – Corrientes se concretará del 12 al 17 de agosto. Se trata de una tradicional prueba náutica que una las capitales de Paraguay y Corrientes. Nuevamente estará en juego la Copa Challenger “Camba Donnet”, en homenaje a un grande y un pionero de la vela de la región.

Esta travesía une a Argentina y Paraguay a lo largo de 420 km de los ríos Paraguay y Paraná, siendo reconocida como la regata por río más larga e histórica del mundo. Desde su edición inaugural en 1988 —organizada para conmemorar los 400 años de la fundación de la ciudad de Corrientes - se ha consolidado como símbolo de integración binacional, deporte de alta competición, naturaleza y camaradería.

La edición 2026 contará con el respaldo oficial de la Federación Argentina de Yachting, la Federación Paraguaya de Vela, la Prefectura Naval Argentina y la Armada Paraguaya, como así también del Gobierno de la Provincia de Corrientes, potenciando esta actividad deportiva, turística y cultural, que sostienen a Corrientes en el escenario internacional y con grandes eventos.

Desde el miercoles 12 con las actividades previas y hasta el lunes 17, la prueba se realizará con una flota cercana a las 30 embarcaciones, con más de 100 tripulantes participantes de diferentes puntos del país y grandes protagonistas que le dan un tinte deportivo especial y que además este año tiene una categorías más social.

La prueba tiene previsto recorrer 420 km en cinco etapas desde Asunción. En la zona Ita Enramada los participantes hacen base en el Yacht & Golf Club, y parten el jueves 13 con destino a las costas corretinas. Recoriendo los ríos Paraguay y Paraná, haciendo escalas en Puerto Dalmacia (Argentina); Formosa (Argentina); Pilar (Paraguay), Paso de la Patria y finalmente la llegada y entrega de premios está prevista en Costanera Sur, frente al Hotel Marriot.