Pía Fernández se coronó subcampeona nacional

El Club CorrientesCorre volvió a dejar su sello en el atletismo nacional al participar de la Copa Nacional de Clubes U18, disputada en la ciudad de Mar del Plata, donde las atletas correntinas Pía Fernández y Emilia Alarcón representaron a la institución con destacadas actuaciones, logrando ambas mejorar sus marcas personales en todas las pruebas que disputaron.

La actuación más sobresaliente fue la de Pía Fernández, quien se consagró subcampeona argentina en los 2.000 metros con obstáculos al registrar un tiempo de 8m42s91, además de finalizar séptima en los 1.500 metros con una marca de 5m39s48.

Por su parte, Emilia Alarcón también tuvo una excelente participación, alcanzando sus mejores registros personales en ambas pruebas: 1m11s58 en los 400 metros, donde fue quinta en su serie, y 29s78 en los 200 metros, ocupando el sexto lugar de su serie.

Con este resultado, Pía Fernández comienza a consolidarse como una de las jóvenes promesas del medio fondo correntino, siguiendo el camino de las destacadas atletas de fondo que CorrientesCorre ha formado a lo largo de los años.

La atleta ya había obtenido el tercer puesto en el Campeonato Nacional de Trail y Montaña disputado en junio en Merlo (San Luis), y volverá a competir durante los primeros días de septiembre en el Campeonato Nacional U18 que se desarrollará en la provincia de Santa Fe. Finalizada esa competencia, enfocará su preparación en el trail y la montaña con el objetivo de buscar la clasificación al Campeonato Mundial de Trail y Montaña Sudáfrica 2027.

El entrenador Alejandro Ávalos, quien acompañó a las atletas durante el certamen, expresó: "Es una inmensa satisfacción que ambas hayan mejorado sus registros. La medalla es una consecuencia de ese crecimiento y del trabajo realizado. Lo más importante es ver que seguimos desarrollando nuevos atletas que, con el tiempo, seguramente se irán consagrando, al igual que tantos deportistas destacados que hemos formado en nuestro club."

Desde CorrientesCorre queremos agradecer especialmente el acompañamiento permanente del Ministerio de Turismo de Corrientes, la Vicegobernación de Corrientes y la Secretaría de Deportes, cuyo apoyo hizo posible este viaje y la participación de nuestras atletas en este importante campeonato nacional.

Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a las empresas e instituciones privadas que continúan confiando en este proyecto deportivo y acompañando el crecimiento de nuestros atletas.

El presente de estas jóvenes atletas ratifica el trabajo sostenido que viene realizando CorrientesCorre en la formación de deportistas, consolidándose como una de las instituciones referentes del atletismo correntino y proyectando nuevos talentos hacia el máximo nivel nacional e internacional.