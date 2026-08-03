Boca Unidos toma aire en los promedios

Pasó la primera fecha de la Reválida del Federal A 2026 y Boca Unidos tomó aire en los promedios que definirán los dos descensos. La victoria que logró como visitante frente a Atlético Escobar le permitió alejarse de los últimos dos lugares.

Boca Unidos sumó tres puntos vitales en la provincia de Buenos Aires, además Sarmiento de Resistencia perdió y se hunde en el último lugar. Mientras que Tucumán Central, quedó octavo, a cuatro puntos del equipo correntino, y también está en zona de descenso.

La primera fecha comenzó el sábado con la victoria visitante de Boca Unidos sobre Atlético Escobar 3 a 0. El domingo, El Linqueño venció como local a Sportivo Las Parejas 2 a 0 en tanto que Gimnasia de Concepción del Uruguay goleó en Entre Ríos a Tucumán Central 4 a 0. Mientras que este lunes, en cancha de Chaco For Ever, Defensores de Vilelas le ganó a Sarmiento de Resistencia 4 a 1.

Esta nueva instancia del Federal A cada equipo jugará ocho partidos durante nueve fechas. La tabla que arrancó de cero dará cinco plazas para los playoffs camino al segundo ascenso, mientras que los últimos dos de los promedios perderán la categoría.

La tabla de la Zona A de la Reválida quedó de esta manera: Gimnasia, Defensores, Boca Unidos y El Linqueño 3 puntos, Independiente de Chivilcoy, Atlético Escobar, Tucumán Central, Sarmiento y Sportivo Las Parejas 0.

Las posiciones generales (promedios) de la Zona A están así:

Defensores de Vilelas 1,194 (22/17)



Sportivo Las Parejas 1,263 (24/19)



Boca Unidos 1,235 (21/17)



El Linqueño 1,158 (22/19)



Atlético Escobar 1,158 (22/19)



Independiente de Chivilcoy 1,056 (19/18)



Gimnasia de Concepción del Uruguay 1.053 (20/19)



Tucumán Central 1,000 (17/17)



Sarmiento de Resistencia 0,882 (15/17)

Lo que viene

La segunda fecha de la Zona A está programada para este sábado, teniendo en cuenta que el miércoles 12 se jugará la tercera. Los partidos para este fin de semana son: Boca Unidos vs. Independiente, Sarmiento vs. Atlético Escobar, Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Vilelas y Tucumán Central vs. El Linqueño. Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.



