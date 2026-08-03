Costa Surubí fue sede de la primera Backyard Ultra Goya

El Predio Costa Surubí fue el epicentro de la primera edición de la Backyard Ultra Goya, un exigente certamen de ultra resistencia que convocó a runners y especialistas de todo el país.

El platense Gastón Gennai se consagró ganador de la competencia al completar 180 kilómetros acumulados, demostrando un extraordinario estado físico y mental en una cita histórica para el atletismo local, respaldada por la Municipalidad de Goya, la Secretaría de Turismo y la Dirección de Deportes.

¿En qué consiste la modalidad Backyard Ultra?

La Backyard Ultra es una modalidad de carrera de resistencia única y extrema que no se mide por quién llega primero a una meta fija, sino por quién resiste más tiempo en pie.

Los competidores deben recorrer una distancia fija de 6,7 kilómetros en menos de una hora, donde cada nueva vuelta arranca exactamente al comienzo de la siguiente hora. El tiempo que le sobre al corredor tras completar el circuito lo utiliza para descansar, alimentarse o hidratarse.

La prueba continúa indefinidamente hasta que queda un solo competidor capaz de completar una vuelta en solitario dentro del tiempo estipulado.

La actuación de Gastón Gennai y el éxito del evento en Costa Surubí

El predio ferial albergó la logística de la competencia con presencia masiva de equipos de running locales.

Gastón Gennai completó 180 km en el circuito goyano con un notable desempeño táctico y físico. El atleta platense comenzó a correr en pandemia y cuenta con un extenso historial, incluyendo causas benéficas como una carrera de 170 km hasta Dolores para ayudar a un hogar vulnerable.

Gennai ya acumula 7 participaciones en el formato Backyard, destacando su paso por Aguará Backyard con 36 vueltas y 242 kilómetros.

La organización valoró la participación del deportista y agradeció el apoyo de la Municipalidad de Goya, la Dirección de Deportes y la Secretaría de Turismo.