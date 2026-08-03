Vozinha aterrizó en Chile para ser presentado como refuerzo de Colo Colo

La teleserie entre Colo Colo y Vozinha llegó a su fin, luego de días de incertidumbre, en los que la llegada del portero estaba en suspenso, porque el futbolista de Cabo Verde finalmente aterrizó este domingo en Chile para ser presentado oficialmente como flamante refuerzo del Cacique.

El mundialista con el elenco africano arribó a Santiago pasadas las 20 y fue recibido por una multitud de hinchas de los Albos.

Durante la jornada, el equipo de comunicaciones del Cacique ya había anticipado su llegada y el itinerario del golero, por lo que los foros del Popular llegaron en masa al terminal aéreo capitalino.

Cabe reseñar que Vozinha se realizará este lunes los exámenes médicos, mientras que el martes se sumará a los entrenamientos del primer equipo y tendrá su presentación oficial como refuerzo de Colo Colo.

Espn