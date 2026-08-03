La sanción que recibirá River después del partido ante Rosario Central

River vive horas de tensión. La derrota por 1-0 ante Rosario Central en el Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura, profundizó el mal momento futbolístico del equipo y desató el enojo de los hinchas. Sin embargo, la polémica no terminó con el pitazo final.

Por una decisión tomada por la dirigencia, Eduardo Coudet y los futbolistas no dieron declaraciones ni en la previa ni después del encuentro. La medida alcanzó tanto a la conferencia de prensa como a las entrevistas televisivas y la atención a los medios en la zona mixta.

Como consecuencia, el Millonario recibirá tres sanciones económicas previstas en el reglamento de la Liga Profesional por incumplir con las obligaciones de prensa.

Las tres multas que recibirá River por el silencio de Coudet y los jugadores



La primera multa corresponde a la ausencia de Coudet en la conferencia de prensa posterior al partido y equivale al valor bruto de 250 entradas generales.

Además, el club deberá afrontar una sanción equivalente a 100 entradas generales por no haber designado a un jugador para realizar entrevistas antes del inicio del encuentro y otra de 200 entradas generales por la falta de declaraciones de futbolistas al finalizar el partido, tanto en el campo de juego como en la zona mixta.

No es la primera vez que River incurre en esta infracción durante el actual Torneo Clausura.

En la primera fecha, tras la derrota frente a Barracas Central, el cuerpo técnico tampoco ofreció la conferencia de prensa reglamentaria. En aquella oportunidad, Ariel Broggi, quien reemplazó a Coudet por una sanción disciplinaria, no habló ante los medios y el club también fue sancionado.

Cuándo vuelve a jugar River por el Torneo Clausura



El equipo de Coudet volverá a jugar este sábado 8 de agosto, desde las 17, cuando visite a Tigre en el estadio José Dellagiovanna por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro será el segundo de los siete compromisos que el Millonario ya tiene confirmados para agosto, un mes cargado de competencia.

Además de Tigre, enfrentará a Argentinos Juniors (16 de agosto) y Vélez (18 de agosto) por el campeonato local, mientras que cerrará el mes ante Banfield (30 de agosto).

En el plano internacional, disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, con la ida el 12 de agosto en Colombia y la revancha una semana después en el Monumental.

TN