River sufrió pero venció a Banfield en el debut de Ponzio

River sufrió de más, pero supo aguantar el resultado y se llevó un triunfo por 3-2 ante Banfield en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los goles del Millonario los convirtieron Sebastián Driussi, a los 32 minutos del primer tiempo, Thiago Almada de penal, a los 41’ del mismo periodo, y Ángel Correa, a los 24 minutos del complemento.

En tanto, para el “Taladro” anotó Bruno Sepúlveda por duplicado, a los 19’ y 39’ minutos del segundo periodo.

River mostró dos facetas opuestas: notables asociaciones en su ofensiva para generar múltiples situaciones de peligro y una endeble defensa que no brindó garantías. Banfield exprimió los espacios de los costados con ataques directos, mientras que el Millonario tejió buenas combinaciones entre sus atacantes. El cambio más visible que implementó Ponzio en el esquema del equipo fue la ubicación de Almada: se posicionó más centralizado en comparación al ciclo de Coudet y jugó detrás de Correa y Driussi. El volante de la selección argentina fue el director de orquesta y contó con numerosas chances para convertir.

La apertura del marcador llegó a la media hora de juego: Correa se lució con un exquisito pase por encima de la defensa para que Driussi defina de primera. Minutos más tarde, River se encontró con un penal a favor por una infracción de Tomas Adoryan sobre Almada. Diego Ruso Rodríguez logró detener el disparo del propio volante ofensivo, pero la acción se repitió por invasión de área por parte de Ignacio Abraham, quien despejó el balón en el rebote. El ex Atlético de Madrid se redimió en la segunda oportunidad y estampó el 2-0 con un potente tiro rasante. Fue su primer tanto con el elenco de Núñez.

En medio de un desarrollo del complemento con un ritmo más bajo, Banfield recortó distancias en el marcador a los 18 minutos con un tanto de Bruno Sepúlveda. Cuando el panorama comenzaba a ser adverso, River volvió a sacar diferencia en el resultado gracias al gol de Ángel Correa, producto de una buena jugada individual. Sin embargo, el Taladro volvió a ponerse en partido por el golazo de su número 9. Luego de un final apasionante, River se quedó con el triunfo 3-2.

El Millonario tendrá un partido clave la próxima semana: el domingo 6 de septiembre recibirá a las 19:15 en el Monumental a Independiente Rivadavia, líder de la Tabla Anual. Banfield deberá viajar a Mar del Plata para visitar a Aldosivi el sábado desde las 13:30.