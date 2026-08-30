Tomás Romero tuvo un buen desempeño camino al Argentino

El remero correntino Tomas Romero terminó cuarto en la reciente regata oficial realizada en Valle María, en la provincia de Entre Rios.



La competencia forma parte del calendario oficial dispuesto por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (Aara), en la cuenta regresiva al gran evento nacional que es el Campeonato Argentino (CAR) que se realizará a mediados de noviembre en la pista nacional en Tigre, provincia de Buenos Aies.

“Buen resultado, seguimos trabajando para llegar de la mejor manera al campeonato argentino” reseño Romero en sus cuentas en redes sociales sobre la competencia. La preparación se viene cumpliendo para el evento que se realizará del 19 al 22 de noviembre en la provincia de Buenos Aires.

En la competencia de single scull, Romero disputó la final con dos de los integrantes de la selección argentina que compitieron en la prestigiosa carrera Henley desarrollada recientemente en Canadá.

Es que ambos remeros, Ignacio Pacheco y Emiliano Calderón los dos de Regatas Rosario, ocuparon el primero y segundo lugar de la carrera entrerriana. Tercero fue Juan Segundo Romero de Rosario Rowing, y muy cerca llegó el correntino que representa a Tupá Remo de Santa Fe.



La nómina de competidores se cerró con un representante de Tigre (Santiago Pandoolfini de Escandinavos) y Alejandro Aciar de La Plata.

No fue sencilla la jornada deportiva para Romero ya que las condiciones de la pista no le fueron favorables: cancha pesada y con remolinos complicaron el andar del correntino que, de tomas formas, cumplió con un desempeño óptimo.



En el inicio de la carrera de 2.000 metros, los dos primeros remeros se despegaron del pelotón en el inicio, ya en los 500 metros. El tercero corrió en la mejor cancha, y Romero debió lidiar con los remansos que le tocó en su espacio de competencia.



Pero mas allá de esta circunstancia, la evaluación es altamente positiva teniendo en cuenta que esta competencia formó parte de esa preparación que se busca llegar plenamente al CAR de noviembre.