Huracán y Mandiyú igualaron en el inicio del Regional

El Torneo Regional Federal Amateur 2026 se puso en marcha este domingo para los equipos correntinos. En la capital provincial, por la zona 5, Huracán Corrientes y Mandiyú igualaron en 1 tanto.

Los goles en la cancha ubicada en el barrio Berón de Astrada llegaron en el segundo tiempo. A los 23 minutos, Gonzalo Aquilino adelantó a Mandiyú y a los 30, Alejandro Toledo, en contra de su arco, marcó el empate para Huracán.

Durante el primer tiempo, Huracán tuvo mayor tiempo la pelota pero Mandiyú fue más peligroso y tuvo situaciones claras para anotar en los pies de Rodrigo Cerdan, Aquilino y Hugo Lugo. En el complemento, el Albo se adelantó en el campo de juego para llevar más peligro hacia el arco de Brian Ruíz Díaz.

La apertura del marcador se inició con un saque lateral desde la izquierda a los 23 minutos. La pelota llegó a Aquilino que sacó un potente remate que venció la resistencia del arquero rival, la pelota pegó en el palo y entró.

La jugada del empate se originó en córner. Toledo intentó despejar pero su remate fue hacia atrás, la pelota pegó en la parta baja del travesaño e ingresó a su propio arco.

En los minutos restantes, los dos equipos tuvieron su oportunidad para desnivelar y obligaron a buenas intervenciones de Nahuel Aguilar y Ruíz Díaz.

Por el mismo grupo, en Bella Vista, el local Unión y Huracán de Goya también igualaron pero sin abrir el marcador. Los cruces de la segunda fecha serán Huracán de Goya vs. Huracán Corrientes y Mandiyú vs. Unión de Goya.

Empató Lipton

Por la primera fecha de Zona 6, Lipton rescató un valioso empate como visitante frente a San Lorenzo de Monte Caseros 0 a 0. El equipo capitalino sufrió la expulsión de Hernán Valenzuela durante el primer tiempo.

En tanto que en cancha de Benjamín Matienzo, Sportivo Santa Lucía superó a Sportivo Surubí 4 a 0 con goles de Juan Marcelo Triay (2), Nicolás Romero de tiro penal y Rodrigo Romero.

En la segunda fecha, se medirán San Lorenzo - Sportivo Surubí y Lipton - Sportivo Santa Lucía.