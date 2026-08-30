Los correntinos se quedaron sin coronar una gran semana

El tenis correntino vivió este domingo una jornada histórica. Por primera vez dos representantes de la provincia jugaron en la misma jornada una final dentro del circuito profesional. Carlos María Zárate e Ignacio Monzón (foto) no pudieron coronar una gran semana y perdieron las finales de los torneos M15 de Mar del Plata y Pecs, Hungría.

En el Club Náutico de Mar del Plata, Zárate (377º en el ránking de la ATP) no pudo festejar su tercer título como profesional y perdió frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (460º) con un doble 6-2.

El correntino de 21 años no estuvo cómodo en el partido de este domingo. Le costó encontrar el ritmo en el primer set, mientras que en el segundo intentó la reacción, se adelantó 2 a 0 pero el uruguayo recuperó solidez y se alzó con 6 juegos consecutivos.

Los puntos que logró Zárate en Mar del Plata le permitió consolidarse en la beca Galperín y la próxima semana se presentará en Trelew, un torneo M15 que se jugará sobre superficie dura y bajo techo.

Por su parte, en su segunda final de la temporada, Monzón (632º) cayó en la final del torneo en Pecs contra el alemán John Sperle (820º) 4-6, 6-2 y 6-3. El certamen se jugó sobre polvo de ladrillo y el correntino figuraba como segundo preclasificado.

Ahora la agenda de Monzón indica que se presentará en el M15 de Buzau, Rumania. Su rival de primera ronda será el británico Jeremy Gschwendtner.