La Liga Nacional contará con 18 participantes

La temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) contará con 18 participantes, es decir uno menos que el anterior torneo. La Asociación de Clubes (AdC) confirmó la baja de Unión de Santa Fe y que no se cubrirá esa plaza en la máxima categoría.

Unión pasará a jugar la Liga Argentina al otorgarle la plaza de Rivadavia Básquet que decidió no jugar en la segunda categoría del basquetbol nacional. "Como resultado de ese proceso, aprobado por la Mesa Ejecutiva de AdC, la plaza de Liga Nacional correspondiente a Unión (SF) queda en poder de organización central y la edición 2026/27 de la máxima categoría se disputará con 18 clubes", dice el comunicado que emitió la entidad que rige la competencia.

De todas formas, este lunes 31 vence el plazo para la presentación de avales, y la inscripción definitiva de todos los clubes de Liga Nacional y Liga Argentina.

En la Liga 2025/26 jugaron 19 clubes. Atenas de Córdoba descendió pero compró la plaza de Obras Basket que puso en venta su lugar por cuestiones económicas. En tanto que en la misma temporada, Lanús se coronó campeón en la Liga Argentina y consiguió el ascenso.

Por lo tanto los 18 equipos participantes de la Liga Nacional serán Regatas y San Martín de Corrientes, Argentino de Junín, Atenas de Córdoba, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Independiente de Oliva, Instituto de Córdoba, Lanús, La Unión de Formosa, Oberá Tenis Club, Olímpico de La Banda, Peñarol de Mar del Plata, Platense, Quimsa de Santiago del Estero, Racing de Chivilcoy y San Lorenzo.

La Liga Nacional La temporada 2026/27, mantendrá el formato de dos rondas todos contra todos y dará inicio el 27 de septiembre de este año.

A comienzos de abril de 2027, se realizará la Copa Islas Malvinas con los cuatro equipos mejor posicionados al final de la primera vuelta. La fase regular de La Liga Nacional 26/27 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación y los Playoffs en mayo. Las finales se disputarán en el mes de junio.