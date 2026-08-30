Boca Unidos se aseguró la permanencia en el Federal A

Se completó este domingo la quinta fecha de la zona A de la Reválida en el Torneo Federal A y Boca Unidos se aseguró su permanencia en la categoría. El equipo correntino empató el sábado frente a Tucumán Central, mientras que al día siguiente, Sarmiento de Resistencia perdió frente a Sportivo de Las Parejas. Esta combinación de resultados dejaron al equipo correntino sin riesgo de bajar al Regional Federal Amateur.

Boca Unidos, que está invicto en esta fase, comparte la primera ubicación del grupo junto a Gimnasia de Concepción del Uruguay que este domingo igualó como local frente a Independiente de Chivilcoy sin abrir el marcador.

El equipo correntino y el entrerriano tienen 11 puntos y se enfrentarán el próximo fin de semana en la búsqueda de asegurar uno de los cinco boletos para buscar un ascenso.

Sarmiento de Resistencia perdió en su visita a Sportivo Las Parejas 3 a 0 y quedó al borde del descenso. Para evitar la pérdida de la categoría deberá ganar sus tres compromisos que le quedan y esperar otros resultados. Una situación similar atraviesa, Tucumán Central pero en este caso solamente le quedan por jugar dos encuentros.

Durante la jornada de domingo también jugaron El Linqueño y Atlético Escobar. El partido terminó 1 a 1.

Cumplidas cinco fechas de la Reválida, las posiciones en la zona A están así: Gimnasia de Concepción del Uruguay y Boca Unidos 11 puntos, Defensores de Vilelas y Atlético Escobar 8, El Linqueño 7, Independiente de Chivilcoy y Sportivo de Las Parejas 6, Sarmiento de Resistencia 3 y Tucumán Central 2.

Una vez que concluya esta fase (quedan tres fechas), los cinco primeros avanzarán de ronda y seguirán en carrera en la lucha por un ascenso. Todavía deben quedar libre Tucumán Central, Sportivo y Atlético Escobar.

La tabla de promedios, que definirá dos descensos, quedó de esta manera: Boca Unidos (29/21) 1,381, Defensores de Vilelas (27/21) 1,286, Sportivo Las Parejas (30/24) 1,250, Atlético Escobar (30/24) 1,250, Gimnasia de Concepción del Uruguay (28/23) 1,217, El Linqueño (26/23) 1,130, Independiente de Chivilcoy (25/23) 1,097, Tucumán Central (19/22) 0,964 y Sarmiento (18/21) 9,857.

Próxima fecha

La sexta fecha prevista para el sábado 5 y domingo 6 de septiembre contempla estos partidos: Independiente vs. El Linqueño, Boca Unidos vs. Gimnasia, Sarmiento vs. Tucumán Central y Atlético Escobar vs. Defensores de Vilelas.