Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente

Independiente no supo mantenerse en partido ante la efectividad de Gimnasia de Mendoza en el primer tiempo, que luego pudo desplegar su mejor fútbol en la segunda mitad, y perdió por 3-0 en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El volante Esteban Fernández marcó el primer gol de la noche en 41 minutos del primer tiempo, mientras que un doblete del mediocampista Facundo Lencioni sentenció el abultado triunfo en siete y 14 minutos de la segunda etapa.

La caída dejó al “Rojo” en el séptimo puesto de la zona A, con 10 puntos, mientras que el inicio histórico del equipo de Darío Franco le permite trepar a la primera ubicación del grupo, con 15 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige Jadson Viera deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero, el domingo 6 de septiembre desde las 17:00, mientras que el “Lobo” mendocino recibirá a Boca, el sábado 5 a las 16:30.