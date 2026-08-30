Corrientes se quedó con el subcampeonato en el Argentino

En una dramática final, Mendoza venció a Corrientes 4 a 3 y que llevó por segundo año consecutivo el título del Campeonato Argentino de Selecciones de fútbol de salón. El certamen ratificó la convocatoria que tiene este deporte en la provincia y mostró un estadio del club Hércules colmado.

Corrientes hizo un gran torneo y en la final demostró que mantiene su vigencia en el primer nivel, sin embargo no pudo sostener el ritmo del rival y debió conformarse con el segundo puesto.

La definición comenzó con Corrientes dominando gracias a los goles de Juan José Carrizo y Agustín Bustos para adelantarse 2 a 0. Mendoza reaccionó antes del descanso. Gaspar Batiz hizo una gran jugada individual y habilitó a Gonzalo Abrego, que definió para marcar el 2-1.

Mendoza tuvo un gran arranque en el complemento. Román Zúñiga apareció por el centro del ataque y sacó un potente remate al palo derecho del arquero para poner el 2 a 2. Corrientes sintió el golpe y Mendoza comenzó a manejar mejor el partido. Agustín Paladino presionó a Fernández, que rechazó sobre el cuerpo del mendocino y le dejó el rebote servido para el 3-2. Después, Juan Cruz March recuperó la pelota y quedó mano a mano con Lator, al que venció para establecer el 4-2. Corrientes descontó cerca del final y le puso suspenso al cierre. Bustos tuvo el empate en sus pies y falló desde el borde del área.

Durante la fase de grupos, Corrientes y Mendoza habían igualado en 2 tantos.

El tercer puesto del certamen nacional quedó en poder de Comodoro Rivadavia que venció a Caleta Olivia 3 a 2.

El plantel correntino que logró el subcampeonato estuvo compuesto por Cristian Lator, Pablo Fernández, Fidel Cáceres, Nicolás Salinas, José Carrizo, Emmanuel Ledesma, Ramiro Fernández, Franco Acerbis, Franco Bustos, Gastón Maidana, Matías Blanco, César Solis, Iván Chaine, Santiago Cabrera y Ricardo Álvarez. En tanto que el cuerpo técnico lo lideró Miguel Fitzpatrick, acompañado por Rodolfo Chcenelli (asistente), Marcelo Deneka y Gerardo Prichinich (preparadores fìsicos) y Sandra Villalba (delegada).