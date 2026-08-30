River visita a Banfield en el inicio del interinato de Ponzio

River visitará este domingo a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en el que será el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio como director técnico en el “Millonario” tras la salida de Eduardo Coudet.



El encuentro, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Florencio Solá, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.



River llega a este encuentro en un muy duro momento, ya que viene de sufrir una sorpresiva eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia, lo que derivó en la renuncia de su ex director técnico Eduardo “Chacho” Coudet.



Su reemplazante será Ponzio, quien fue clave como jugador en el River más ganador de la historia y que ahora tendrá la difícil tarea de encaminar a un equipo que solo tiene por delante en lo que queda de semestre al Torneo Clausura, donde está obligado a salir campeón o a sumar prácticamente todos los puntos que le quedan para ingresar a la próxima edición de la Copa Libertadores.



Actualmente, el “Millonario” marcha decimocuarto en la Zona B con cuatro puntos y solo tiene por debajo a Aldosivi de Mar del Plata.



River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.



Banfield, por su parte, viene de perder 2-1 como visitante frente a Newell´s en Rosario y ocupa la undécima posición en la Zona B con siete unidades.