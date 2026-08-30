Messi hizo un poker para Inter Miami ante Montreal

Lionel Messi volvió a anotar para Inter Miami, ¡cuatro veces!, en el impresionante 7-1 de su equipo ante Montréal por la Major League Soccer, donde se ubica segundo a 10 puntos de Nashville en la Conferencia Este.

El conjunto de Miami comenzó ganando con un gol de Casemiro a los 20 minutos y un rato más tarde, a través de Fabian Herbers, L' Impact igualó.

A falta de poco para que termine la primera parte, Messi frotó la lámpara: ejecutó un tiro libre cerca del vértice derecho del área rival y, con cierta responsabilidad del arquero, puso a las Garzas en ventaja.

En la segunda parte, agarró la pelota y comenzó a acercarse al arco rival pasando entre todos sus rivales, con el balón pegado a su pie izquierdo hasta que definió para el 3-1.

En el tramo final, después del tanto de Luis Suárez y antes del gol de Alexander Shaw, Messi fue protagonista de un vendaval rosa. Primero, la presión alta le permitió al equipo recuperar el balón y, tras una asistencia de Rodrigo De Paul, el astro enfrentó a Thomas Gillier y la mandó a guardar.

Como si fuera poco, en el sexto minuto de adición, el genio volvió a frotar la lámpara de tiro libre sobre la línea de la medialuna y colocó el balón contra el palo izquierdo del arquero.

TyC Sports