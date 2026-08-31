La mamá de Lionel Messi rompió el silencio tras su retiro de la Selección: “Sigo llorando”

A escasos minutos de que Lionel Messi conmocionara al mundo entero al anunciar su retiro definitivo de la Selección Argentina, las repercusiones alcanzaron el núcleo más íntimo del capitán.

En medio del impacto social y deportivo, Celia Cuccittini, la mamá del astro rosarino, rompió el silencio y compartió el doloroso momento que atraviesa la familia.

En una comunicación por WhatsApp con Adrián Pallares para Intrusos (América TV), Celia reflejó entre lágrimas la mezcla de tristeza, orgullo y resignación que se vive en el hogar de los Messi tras la histórica decisión.

Qué dijo la mamá de Messi

“Los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, confesó Celia, dejando al descubierto el impacto emocional que significó ponerle punto final a una etapa de 20 años con la camiseta celeste y blanca.

El recuerdo del papá, Jorge Messi, y el dolor que se junta

La decisión del “10” llegó en un contexto familiar atravesado por el duelo por la muerte de Jorge Messi, un factor clave que el propio futbolista mencionó en su carta de despedida.

Al respecto, la mamá del capitán dedicó unas palabras tan breves como desgarradoras sobre cómo esta noticia se cruzó con el recuerdo del padre de Leo: “El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”.

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