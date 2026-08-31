San Lorenzo quedó como único puntero

Pasó la cuarta fecha de la Liga Provincial de básquetbol, categoría mayores, y San Lorenzo de Monte Caseros es el único invicto que queda, además El Tala sorprendió a Colón y Pingüinos se sumó a la primera ubicación.



Por la Zona A, y en el cierre del fin de semana, Pingüinos derrotó a domicilio a Sportivo por 61 a 56 y quedó como único de los punteros. Por su parte, en el partido que abrió la fecha el último viernes, San Martín de Curuzú Cuatiá volvió al triunfo al derrotar a Español de Santa Lucía por 64 a 52.



En el duelo interzonal de esta fecha, El Tala (foto) dio el batacazo al ganarle como local a Colón por 55 a 51, para dejarlo sin invicto al violeta.



En la Zona B, Córdoba se recuperó de su caída ante Pingüinos y venció a Juventus por 88 a 86 en tiempo suplementario después de igualar en 76. En tanto que San Lorenzo continúa imparable y derrotó en Monte Caseros a Football de Esquina, en duelo de candidatos a pelear en lo más alto, por 70 a 67.

Cumplidas cuatro fechas, las posiciones quedaron de esta manera:



Zona A: Colón y Pingüinos 7 puntos, San Martín de Curuzú Cuatiá y Español de Santa Lucía 4, y Sportivo 3.



Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 8 puntos, Córdoba 7, Football de Esquina 6, Juventus y El Tala 5.



La quinta fecha contempla estos encuentros: Pingüinos vs. San Martín, Español vs. Colón, Juventus vs. Sportivo, Córdoba vs. San Lorenzo y Football vs. El Tala.