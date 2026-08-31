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BASQUETBOL

Córdoba manda en la Liga Provincial Femenina

El conjunto capitalino ganó en sus tres presentaciones del primer cuadrangular.

Por El Litoral

Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 18:39

La ciudad de Goya fue sede del primer cuadrangular de la primera fase de la Liga Provincial Femenina de básquetbol. Córdoba arrancó con el pie derecho y ganó sus tres partidos para estrenarse en la cima de la tabla de posiciones.

En el partido que abrió el certamen, Córdoba derrotó a 1536 Viviendas por 62 a 44. Luego, el local Unión venció a Belgrano de Monte Caseros por 66 a 36.

En la jornada de domingo, 1536 Viviendas le ganó a las anfitrionas por 46 a 43 mientras que Córdoba se quedó con el duelo ante Belgrano por 71 a 37. En la tercera y última fecha, ganaron los dos cuadros capitalinos: Córdoba a Unión 71 a 45 y 1536 Viviendas a Belgrano 67 a 33.

La próxima cita de la Liga Provincial de Mayores femenino será en el cuadrangular que se disputará en Monte Caseros el 12 y 13 de septiembre.



 

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