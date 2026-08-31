Córdoba manda en la Liga Provincial Femenina

La ciudad de Goya fue sede del primer cuadrangular de la primera fase de la Liga Provincial Femenina de básquetbol. Córdoba arrancó con el pie derecho y ganó sus tres partidos para estrenarse en la cima de la tabla de posiciones.



En el partido que abrió el certamen, Córdoba derrotó a 1536 Viviendas por 62 a 44. Luego, el local Unión venció a Belgrano de Monte Caseros por 66 a 36.



En la jornada de domingo, 1536 Viviendas le ganó a las anfitrionas por 46 a 43 mientras que Córdoba se quedó con el duelo ante Belgrano por 71 a 37. En la tercera y última fecha, ganaron los dos cuadros capitalinos: Córdoba a Unión 71 a 45 y 1536 Viviendas a Belgrano 67 a 33.



La próxima cita de la Liga Provincial de Mayores femenino será en el cuadrangular que se disputará en Monte Caseros el 12 y 13 de septiembre.





