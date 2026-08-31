Regatas viajará a Ecuador para jugar la Liga Sudamericana

La 29º edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol tiene diagrama definido y Regatas Corrientes tendrá que viajar hasta Ecuador para disputar la primera fase.

La competencia internacional contará con 16 participantes y Argentina tendrá cuatro representantes. Además, del elenco correntino estarán Independiente de Oliva, Boca Juniors y Oberá Tenis Club.

El grupo B se jugará en la ciudad ecuatoriana de Loja del 9 al 11 de octubre. El equipo anfitrión será CD Jorge Guzmán. Regatas será uno de lo participantes y también estarán Corinthians de Brasil y Nacional de Uruguay.

La zona A abrirá la temporada 2026 del 2 al 4 de octubre en Oliva, Córdoba. Independiente será el club organizador y recibirá a Mogi Basquete de Brasil, Olimpia Kings de Paraguay e Importadora Alvarado de Ecuador.

Brasilia será la sede para el grupo C que se jugará del 16 al 18 de octubre. Los clubes participantes serán Brasilia, San José de Paraguay, Boca Juniors y Los Leones de Chile.

Del 23 al 25 de octubre se jugará en Río de Janeiro la zona D con estos equipos: Flamengo, Oberá Tenis Club, Paisas Basketball de Colombia y Defensor Sporting de Uruguay.

Los dos mejores equipos de los Grupos A y B clasificarán a los Cuartos de Final, que se disputarán del 30 de octubre al 1 de noviembre, mientras que los dos mejores equipos de los Grupos C y D competirán en la otra llave de Cuartos de Final, del 13 al 15 de noviembre. Los cuatro equipos ganadores avanzarán al Final Four, que se jugará del 5 al 6 de diciembre.