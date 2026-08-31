Delantero correntino debutó en el Parma

El correntino José David “Rulo” Romero hizo su debut en la Serie A italiana con la camiseta del Parma. La presentación del delantero en el Calcio fue contra Juventus y su equipo perdió 2 a 0.



El encuentro se disputó en el Allianz Stadium de Turín, Romero ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lontani y cumplió una buena tarea.



Juventus se llevó la victoria con un gol del argentino Nicolás González y otro del neerlandés Teun Koopmeiners.



“José David Romero hizo su debut en la Serie A con la camiseta del Parma. El primer paso de una historia que recién comienza”, publicó el club Parma en sus redes sociales después del mencionado partido.



El correntino de 23 años se inició en Boca Unidos. Tuvo dos pasos por Talleres de Córdoba, jugó en La Calera, y se destacó en Tigre.



Romero, que era pretendido por Boca Juniors, fue traspasado desde Tigre al Parma en 10 millones de dólares.