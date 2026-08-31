San Martín pone en marcha su preparación para la temporada 2026/27

Con la mirada puesta en una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, San Martín de Corrientes dará inicio oficialmente a su pretemporada este martes 1 de septiembre en el Fortín Rojinegro. La primera cita está prevista para las 9.30.
El plantel estará conformado por Gastón García, Juan Segundo Gorosito, Salvador Giletto, Sebastián Lugo, Diego Collomb, Lautaro Berra y Daniel Moreira, junto a los juveniles Mateo Rearte y Gerónimo Ramallo.
Varios de los jugadores ya comenzaron la preparación con trabajos individuales, tantó en la parte física como basquetbolística.
Gabriel Revidatti continuará siendo el entrenador principal, afrontando su cuarta temporada consecutiva en el equipo.
El cuerpo técnico se completa con Carlos Miño como primer asistente, Diego Blanco como segundo asistente, Guillermo Stieg como preparador físico, Franco Chanquet como kinesiólogo, Lautaro Meza como utilero y Javier Iglesias como jefe de equipo.
De esta manera, el conjunto correntino pondrá en marcha su preparación para la temporada 26/27, dando los primeros pasos de un nuevo desafío en la máxima categoría del básquet argentino.