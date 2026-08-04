Tim Payne debutó con un golazo en Olimpia de Paraguay

Tim Payne volvió a ser viral, pero esta vez por el golazo que metió en su debut en Olimpia de Paraguay. El lateral derecho de Nueva Zelanda, que se hizo famoso durante el Mundial 2026, sumó sus primeros minutos en El Franjeado y tan solo le bastaron 10 minutos para marcar el primero en el club y el 5-0 definitivo frente a Rubio Ñú.

A los 81 minutos del partido, el neozelandés tomó la posta del ataque de Olimpia y fabricó su jugada. Después de un impreciso cambio de frente, Payne anticipó al defensor rival cerca de mitad de cancha, controló y habilitó a su compañero por el carril derecho. Ni bien soltó la pelota, fue a buscar por el medio la devolución del argentino Franco Alfonso, que se la dejó en la medialuna del área y, de primera, definió con un derechazo cruzado para marcar el quinto del partido.

El tremendo gol provocó una reacción de sorpresa y alegría en la hinchada del Decano y también, a la hora del festejo, todos sus compañeros fueron a felicitarlo por lo que había hecho.

La última vez que Payne había marcado fue en la goleada 7-0 de Nueva Zelanda ante Fiji, el 21 de marzo de 2025. En toda su carrera, el lateral convirtió 10 veces, tres de ellos fueron en su selección nacional.

El defensor de la selección oceánica pasó de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a superar los dos millones en apenas tres días gracias a una campaña viral impulsada por Valen Scarsini (Scarso) un creador de contenido argentino. Su propuesta era convertir en tendencia al futbolista menos conocido de la Copa del Mundo.

En apenas 20 horas, el futbolista neozelandés pasó de un millón a dos millones de seguidores, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados en las plataformas digitales a nivel mundial.

TyC Sports