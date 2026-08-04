Taraguy recibirá a Aranduroga en una jornada especial por su 64° aniversario

Taraguy Rugby Club vivirá este sábado 8 de agosto una de las jornadas más importantes del año con una nueva edición del Superclásico frente a Aranduroga, en un evento que combinará rugby, hockey, actividades para toda la familia y el inicio de los festejos por el 64° aniversario de la institución.

La programación comenzará desde las 10 de la mañana en las instalaciones del club y contará con partidos correspondientes al Regional del NEA y al Torneo Oficial de la URNE, además de encuentros de hockey y rugby infantil con la participación de equipos de Corrientes y Resistencia.

El plato fuerte de la jornada llegará a las 18, cuando los equipos de Primera División de Taraguy y Aranduroga se enfrenten en el clásico más tradicional del rugby del Nordeste, con el liderazgo de la primera fase del Regional en juego.

Previamente, desde las 16, los asistentes podrán seguir en pantalla gigante el partido entre Los Pumas y Australia, correspondiente al Rugby Championship.

Además de la actividad deportiva, el club organizará distintas propuestas para exjugadores, socios y familias, con el acompañamiento de los patrocinadores de la temporada y premios en juego durante los distintos encuentros. La jornada concluirá con el tradicional tercer tiempo y un espacio recreativo para el público.

En el marco de las actividades por el aniversario, Taraguy también pondrá en marcha una nueva edición del Programa Valores, destinado a la formación de sus jugadores.

La primera charla se realizará este miércoles 5 de agosto, desde las 18.30, en el salón de la Sociedad Española, bajo el lema "Taraguy acompañándote en la cancha de tu vida".

La actividad estará enfocada en la prevención de los consumos problemáticos y estará dirigida a jugadores de entre 13 y 21 años, divididos en dos grupos según la edad. Posteriormente, el 12 de agosto, se desarrollará un encuentro destinado a padres.

Las charlas estarán a cargo de la doctora Mariana Leconte, especialista en consumos problemáticos e investigadora del Conicet, y de la licenciada Liliana Fleitas, psicóloga e integrante del Dispositivo Territorial Comunitario de Sedronar.

Desde la institución remarcaron que la iniciativa busca fortalecer el acompañamiento a los jóvenes tanto dentro como fuera de la cancha, promoviendo valores y hábitos saludables.