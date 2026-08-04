El ecuatoriano Valencia está en la mira de Boca Juniors

Tras la salida de Marcelo Saracchi y el préstamo de Iker Zufiaurre, el Xeneize liberó un cupo para extranjeros y habilitó la incorporación de un futbolista que llegue desde el extranjero. Por esa razón es que el jugador de la Selección ecuatoriana estaría en condiciones de negociar su contrato con el club argentino.

"Los dos nueves que Boca está siguiendo son Enner Valencia y Chimy Ávila. Puede ser uno o incluso los dos. Ambos fueron ofrecidos, incluso Valencia estuvo cerca de Talleres, y ahora hay chances de que sea refuerzo de Boca. El ecuatoriano tiene el pase en su poder después de salir de Pachuca. Ávila, también libre después de salir de Betis, fue del gusto de Boca hace seis meses, pero ahora, después de que se cayeran otras opciones, también está en el radar", informó Emiliano Raddi en Espn.

Además, el periodista agregó: "Resta saber si es uno o si pueden ser los dos. Boca ahora tiene cupos por la salida de Iker Zufiaurre y puede irse Zampieri, mientras que tiene cupo de extranjero por la venta de Marcelo Saracchi".

Las otras opciones de Enner Valencia

En los últimos días, el nombre del delantero sonó como posible refuerzo de Talleres de Córdoba, que avanzó en las charlas, pero no logró concretar la incorporación. Otro que lo quiere es Emelec, que busca el regreso de uno de sus futbolistas muy queridos.

Espn