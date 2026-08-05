Martín Palermo regresa al fútbol argentino como DT de Platense

Platense, que no arrancó bien el Torneo Clausura 2026, y viene de ser goleado por Talleres de Córdoba en Vicente López, anunció este martes que Walter Zunino dejó de ser su técnico. Y no llegó a completar un día, que este miércoles anunció a su reemplazante.

Tras sus pasos por Olimpia de Paraguay, donde fue campeón, y Fortaleza de Brasil, el ex jugador de Boca Juniors está de regreso en el fútbol argentino."Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo", anuncia la gacetilla del "Calamar", que perdió dos partidos y empató el otro en el comienzo del segundo semestre.

Platense, campeón el año pasado por única vez en su historia en la máxima categoría del fútbol argentino, está disputando la Copa Libertadores y se clasificó para los octavos de final. De hecho, la próxima semana enfrentará a Coquimbo Unido, de Chile, en la ida en casa, en lo que será el debut del segundo ciclo, tras su primer paso en la temporada 2023 donde terminó siendo subcampeón de la Copa de la Liga. En aquella oportunidad, el Calamar cayó en la definición por el título frente a Rosario Central en Santiago del Estero.

Junto al entrenador principal estarán los ayudantes Diego Cagna y Damián Leyes y los PFs Gastón Mendoza y Esteban Herrera.

En su primer paso por el equipo de Vicente López dirigió 46 partidos, con 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas; y una cosecha de 54 puntos.

El presidente de Platense, Gastón Arcieri, estuvo este miércoles en los estudios de ESPN F12 sobre cómo se gestó el regreso del Titán a Platense. "Esperamos hasta último momento de resolver la salida de Walter Zunino. Allí iniciamos conversaciones con Gustavo Costas, Martín y una tercera opción, que no nos respondió con la celeridad que le pedimos. Y después nos terminamos inclinando por Palermo"

Espn