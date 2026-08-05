Lanzaron la Liga Provincial de Mayores de Básquet: participarán diez clubes en Corrientes

Se presentó oficialmente la Liga Provincial de Mayores de Básquet con un acto encabezado ayer por el secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile. El torneo comenzará este viernes 7 de agosto y contará con la participación de diez clubes.

En el lanzamiento también estuvo el presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (Fbpc), Marcelo Quagliozzi. Durante el acto, Terrile felicitó a las instituciones que formarán parte de la competencia y ratificó el respaldo del Gobierno provincial al desarrollo del básquet correntino.

Cómo se organiza la liga

El certamen reúne a diez equipos: seis de Corrientes capital y un representante de Curuzú Cuatiá, Esquina, Monte Caseros y Santa Lucía. La primera fase se disputará en dos zonas de cinco clubes cada una, y los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Además, todos los encuentros podrán seguirse en vivo, de manera gratuita, a través del canal de YouTube de la Fbpc. La competencia también otorgará dos plazas para disputar la Liga Federal de 2027.