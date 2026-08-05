Boca visita a Estudiantes por el Torneo Clausura

Boca y Estudiantes jugarán este miércoles desde las 19 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El Xeneize buscará poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar que comenzó con la goleada que le propinó Deportivo Riestra, del otro lado, el Pincharrata viene de golear a Defensa y Justicia y quiere seguir en ese camino. Conocé todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Nazareno Arasa.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena empezó a tener sus primeros traspiés y si bien sigue con vida en todas las competencias que disputa, tambaleó en la Copa Sudamericana contra O’Higgins y aún no pudo sumar de a tres en el Clausura tras volver con un empate con Newell's de Rosario habiendo recibido dos goles que el propio técnico trató de “errores tontos”.

Para el encuentro con el León, el cuadro de la Ribera se mudará a Parque Patricios para jugar en cancha de Huracán, motivado por el mal estado que el césped de La Bombonera tuvo en la ida contra O’Higgins del que el terreno de juego aún no se recuperó por completo, una movida que despertó críticas de abonados que se quedaron sin platea.

El once que Arruabarrena alinearía sería bastante similar en nombres al que presentó en Rosario, sin hacer demasiadas variantes tras lo que pasó cuando tomó esta decisión frente al Malevo. Habría tres modificaciones con respecto al equipo que igualó en Rosario: Malcom Braida ingresaría por Lautaro Blanco; Milton Delgado entraría por Sebastián Villa; y Milton Giménez ocuparía el lugar de Miguel Merentiel.

Tras abrir el semestre con una caída frente a Independiente en Avellaneda, Estudiantes supo levantarse del tropezón y se lució frente a Defensa y Justicia con un 3-0 en Uno. En busca de seguir por la misma senda, el elenco dirigido por Alexander Medina irá por otra victoria con casi nula rotación a sabiendas de que el fin de semana visita a Deportivo Riestra en la previa del duelo de octavos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue un 2-1 a favor del Pincha por el Torneo Apertura. El cotejo jugado en La Plata contó con goles de Santiago Núñez, Leandro González Pírez y el descuento de Exequiel Zeballos, en un cruce en el que en un Boca mermado por las lesiones debutaron Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.

En cuanto al equipo, Alexander Medina repetiría a diez de los once que golearon al Halcón el sábado pasado. El único que saldrá es Fernando Muslera, quien presenta un cuadro febril y le dejará su lugar a Fabricio Iacovich, arquero surgido de las inferiores del club.

El posible once de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Apertura

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Los datos de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura:

Hora: 19.00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

TyC Sports