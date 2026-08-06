River acordó la llegada de Thiago Almada: restan detalles para una compra récord

River llegó a un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para comprar a Thiago Almada y en las próximas horas podría anunciarlo como nuevo refuerzo. Ambos clubes trabajan en el intercambio de documentación para cerrar la operación.

El mediocampista ofensivo se sumará al plantel dirigido por Eduardo Coudet, que alcanzaría así su novena incorporación en el actual mercado de pases. El futbolista ya tiene acordados los términos de su contrato por tres años y medio.

La transferencia más cara del fútbol argentino

Para quedarse con el 100% de la ficha de Almada, River pagará 20 millones de euros, en una operación que marcará un nuevo récord para el fútbol argentino. Además, el Atlético de Madrid contará con una cláusula de recompra fijada en 40 millones de euros durante los próximos 18 meses.

El club de Núñez comenzó las conversaciones con el entorno del jugador antes del Mundial. En ese momento, Almada decidió esperar hasta finalizar su participación con la Selección Argentina para definir su futuro.

Aunque su intención era continuar en Europa, finalmente eligió regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River, pese al interés del Flamengo. El acuerdo quedó encaminado y solo restan detalles administrativos para la oficialización.

Otro campeón del mundo para River

Almada se transformará en el noveno refuerzo del Millonario y se incorporará a un plantel que ya cuenta con otros campeones del mundo como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi y Ángel Correa (estos últimos también llegaron en esta ventana de invierno).

El futbolista de 25 años surgió en Vélez en 2018 y tuvo pasos por Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid. En Brasil fue una pieza importante para la conquista de la Copa Libertadores antes de su llegada a Europa.

Durante su etapa en el "Colchonero", bajo la conducción de Diego Simeone, no logró consolidarse como titular y tuvo participación principalmente como alternativa desde el banco.

Ahora regresará al país con el objetivo de convertirse en la figura de un River que, pese a los refuerzos, todavía no ganó en el semestre: viene de tres derrotas consecutivas por el torneo y de quedar eliminado en la Copa Argentina.

Con información de TyC Sports.





