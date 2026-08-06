Regatas contrató a un venezolano que debutará en la Liga Nacional

Regatas Corrientes continúa con el armado de su renovado plantel para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. La última contratación es un jugador venezolano que debutará en la máxima categoría de la Argentina.

El nuevo fichaje es Elián Centeno, un jugador de 26 años (18 de julio del 2000) y de 2,02 de altura es un polifuncional para el juego interior, se puede desempeñar como ala pivote o pivote, y que demostró tener muchas cualidades técnicas y atléticas y también mucho potencial.

El venezolano viene de competir en la Liga Argentina junto a Villa San Martín donde demostró tener buenas cualidades técnicas y atléticas y también mucho potencial. En la segunda categoría del básquetbol nacional, promedió 11,3 puntos; 9,5 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón en 28 minutos en cancha por juego y con 40 partidos disputados.

Centeno debutó en el profesionalismo en su país en el 2020 con Spartans Distrito Capital. Luego, pasó por Diablos de Miranda y después por Pioneros del Ávila durante un par de temporadas. En 2024 llegó por primera vez al país para jugar con Ciclista Juninense la Liga Argentina, volvió a Pioneros y luego desembarcó en Resistencia.

Además, Centeno es internacional con la Selección de Venezuela desde el 2022, donde disputó la FIBA AmeriCup de aquel año jugando cuatro partidos. En 2025 volvió a ser parte de la AmeriCup y también del proceso clasificatorio al próximo Mundial en donde ya disputó cinco encuentros promediando 7,8 puntos y 7,2 rebotes.

De este modo, Martín Villagrán, el nuevo DT de Regatas ya cuenta en el plantel con Sebastián Orresta, Francisco Farabello, Iván Gramajo, Fausto Ruesga, Roberto Acuña y Centeno. Una vez que termine de participar en la Liga Federal con Mitre de Posadas, será anunciado José Montero.



Regatas Corrientes comenzará oficilamente la pretemporada el lunes 17, en tanto que los juveniles ya comenzaron a trabajar en cancha de Alvear.