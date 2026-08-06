En Esquina se pone en marcha la Liga Provincial 2026

La Liga Provincial 2026 de básquetbol se pondrá en marcha este viernes en la ciudad de Esquina. El certamen cuenta con la participación de 10 equipos y entrega cuatro plazas para el Federal 2027, aunque solamente los dos finalistas contarán con respaldo económico oficial.



Los encargados de dar el salto inicial este año serán los protagonistas del duelo interzonal de esta primera fecha: Football de Esquina y Español de Santa Lucía. El partido se jugará en el estadio Esquina.



El conjunto esquinense, conducido técnicamente por Javier Herrera apuestan a ser claros protagonistas en su regreso al certamen provincial. En el plantel cuenta con Franco Alegre, Gabriel Parente y Paulo Eckert entre otros.



Por la Zona A, el sábado desde las 21 se enfrentarán en Capital los equipos de Colón y Pingüinos. Media hora más tarde tendrá el salto inicial entre San Martín y Sportivo en el Gigante del Sur en Curuzú Cuatía.



Mientras que por la Zona B, el sábado a las 21:15 tendrá su debut el campeón defensor, San Lorenzo de Monte Caseros, quién se encuentra invicto desde la edición 2024. Enfrentará en su casa a Juventus.



La fecha se cerrará el lunes por la noche con el duelo entre El Tala y Córdoba en el Coliseo Verde desde las 21.



Todos los partidos de la Liga Provincial de Mayores podrán verse en vivo y en directo de manera libre y gratuita a través del canal de YouTube de la FBPC.

Forma de juego



Los diez equipos participantes fueron divididos en dos grupos donde jugarán todos contra todos a dos ruedas con un partido interzonal por fecha.



En la Zona A quedaron San Martín de Curuzú Cuatiá, Español de Santa Lucía y los clubes de Capital: Pingüinos, Colón y Sportivo. En tanto, en la Zona B, estarán el campeón defensor, San Lorenzo de Monte Caseros, Esquina Football y los capitalinos de Córdoba, El Tala y Juventus.



Los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.



“Este año cambiamos el formato de la definición con semifinal y final a tres partidos, dejando de lado el Final Four que veníamos jugando hace dos años”, relató Marcelo Quagliozzi, presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.



El dirigente aclaró la situación de las plazas para Corrientes. “La CAB nos da cuatro lugares, pero nosotros como tenemos que confirmar, ahora el 18 de agosto cuántos lugares vamos a ocupar, nosotros como Federación y manteniendo contacto con el gobierno, garantizamos la ayuda para dos clubes: el campeón y el subcampeón” pero los otros clubes, que tomaron parte de la Liga Provincial, podrán ocupar las otras dos plazas pero no habrá ayuda oficial.



