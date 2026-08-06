Mandiyú quedó sin invicto en el Oficial y arma su plantel para el Regional

En la continuidad de la quinta fecha del Torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol, Mandiyú fue sorprendido y quedó sin invicto.



El Albo perdió con Doctor Montaña 1 a 0, gol convertido por Néstor González, y de esta manera dejó pasar la oportunidad de volver a la primera ubicación del certamen.



En tanto que Doctor Montaña. logró el ascenso en el 2025, sumó su primera victoria y se escapa de los últimos lugares.



La jornada del miércoles del se jugó de manera parcial porque los partidos previstos en cancha de Sportivo y Ferroviario fueron suspendidos por el mal estado de los campos de juego que se no recuperaron de las lluvias de los últimos días.



Independiente y Huracán igualaron sin abrir el marcador, mientras que Lipton goleó a Yaguareté 4 a 1 con goles de Antonio Báez (2), Francisco Meza y Víctor Recalde. El único tanto del felino fue autoría de Gonzalo Vera.



Los partidos que quedaron pendientes son Sacachispas - Empedrado, Sportivo - Talleres y Ferroviario - Boca Unidos.

Primera B



Durante la jornada del miércoles, también se jugaron tres partidos de la Primera B. Villa Raquel goleó a Peñarol 7 a 0 y quedó como único puntero del Oficial con 6 unidades.



San Marcos superó a Robinson 3 a 1 y Quilmes - Alumni igualaron sin abrir el marcador.

El Albo se refuerza



Álvaro Pavón (en la foto junto al presidente de Mandiyú José María Beigbeder) y Lucas Bazán fueron las primeras incorporaciones confirmadas en Mandiyú de cara a su participación en el Regional Federal Amateur 2026.



Pavón, volante central, viene de jugar en Olimpo de Bahía Blanca el Torneo Federal A y está en pleno proceso de recuperación de una lesión.



El jugador correntino dejó una muy buena imagen en Mandiyú porque fue parte del plantel que consiguió el ascenso en el desaparecido Argentino A con la conducción técnica de Pablo Sixto Suárez.



Además, el volante pasó por otros clubes importantes del acenso: Atlético San Jorge (Tucumán), Nueva Chicago, Güemes de Santiago del Estero y Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba).



Por su parte, Bazán, un defensor de 30 años, viene de Altos Hornos Zapla de Jujuy y tiene un pasado reciente en San Martín de Formosa en el Federal A.



Los entrenadores Diego Coronel y Nicolás Ferreyra también ya cuentan con Lucas Cogorno, marcador central de 25 años nacido en Ituzaingó (Corrientes) que llega proveniente del Federal A donde jugó para Fundación Amigos por el deporte (Faped) de Mendoza. Mientras que el volante central, Ticiano Martínez concretó su regreso desde Uruguay y también ya trabaja con el plantel Albo.