Zárate disputará la semifinal del torneo M25 de Londrina

El tenista correntino Carlos María Zárate se instaló en las semifinales del torneo M25 de Londrina, Brasil.



El jugador de 21 años y 387º en el ránking de la ATP venció este jueves al local Gustavo Ribeiro de Almeida (911º) por 6-1 y 6-2 en 1 hora y 21 minutos de juego.



Este viernes, en una de las semifinales del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo, Zárate, segundo preclasificados, se medirá frente al también brasileño Paulo André Saraiva Dos Santos (527º) que viene de eliminar al colombiano Salvador Price (1028º) por 7-6 (3) y 6-2.



Zárate buscará tomarse revancha de Saravia Dos Santos para llegar a la final. Durante la última semana de julio, el brasileño le ganó al correntino en los cuartos de final del M25 de San Pablo.



El camino de Zárate en Londrina comenzó con una trabajada victoria sobre el local Gabriel Schenekenberg (ingresó al cuadro como perdedor afortunado) por 6-7 (3), 6-0 y 6-4.



Mientras que en la segunda ronda eliminó a otro brasileño, Nicolas Oliveira (816º) con un doble 6 a 2.



En dobles, Zárate junto a su compatriota Tomás Jordi Leston perdieron frente a los locales Víctor Pagoto y Joao Schiessl por 6-2 y 6-4 en la ronda de cuartos de final.



