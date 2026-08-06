Lautaro Midón representará a la Argentina en los Suramericanos

Con la presencia del correntino Lautaro Midón, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) anunció este jueves quienes integrarán los equipos masculino y femenino en los próximos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de setiembre en tres sedes, Santa Fe, Rosario y Rafaela, aunque este deporte competirá específicamente del 21 al 26 de ese mes.



Junto a Midón, Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi integrarán el equipo masculino, mientras que el femenino contará con la participación de Jazmín Ortenzi, Luisina Giovannini y Luciana Moyano, según confirmó la AAT.



En total, habrá cinco medallas de oro en juego, en las categorías single masculino, single femenino, dobles masculino, dobles femenino y mixto. Los finalistas en single –hombres y mujeres- clasificarán directamente a los Juegos Panamericanos Lima 2027.



El certamen suramericano de tenis tendrá como sede el óvalo del hipódromo de Rosario, escenario que les trae buenos recuerdos a Midón, La Serna, Giovanini y Moyano, quienes compitieron en ese mismo lugar durante los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2022.



En esa oportunidad, Midón se quedó con la medalla de plata, al caer en la final del single masculino en 2022 y ganó el oro, junto a Luciana Moyano, en el dobles mixto.