Lipton y Mandiyú se destacan en el inicio de la sexta fecha

Una atractiva propuesta tiene el inicio de la sexta fecha del Torneo Oficial de Primera División A que organiza la Liga Correntina de Fútbol.



La jornada sabatina contempla siete partidos en el círculo superior. La fecha se cerrará el miércoles 12 con el clásico de barrio entre Boca Unidos y Cambá Cuá, actual puntero del certamen.



El duelo entre Lipton (foto) y Mandiyú sobresale dentro de la programación de este sábado. Mientras se preparan para jugar el Regional, el conjunto Azul viene en pleno crecimiento en el Oficial y el Albo dejó su invicto el miércoles y marcha en la segunda ubicación.



Ferroviario, el otro escolta con un partido menos, se medirá frente a Curupay que llega entonado al conseguir su primer triunfo en el Oficial.



Otro partido interesante es el que jugarán Huracán, a dos puntos del líder, y Doctor Montaña que el miércoles sorprendió a Mandiyú y sumó su primera victoria en el torneo.



Además, Sacachispas, que también pelea los primeros lugares y tiene un partido pendiente, jugará contra el irregular Talleres.



Además también chocarán Independiente - Sportivo, Empedrado - Libertad y Mburucuyá - Yaguareté.

Primera B



Un adelanto de la tercera fecha de la Primera B se jugará este sábado. Barrio Quilmes enfrentará a Quilmes. La fecha se completará al día siguiente con la disputa de cuatro cotejos.



Villa Raquel es el único puntero del torneo con 6 puntos. Después de ubican Quilmes, Alumni y Alvear 4, San Marcos 3, Barrio Quilmes 2, Rivadavia, San Jorge y Robinson 2, y Peñarol 0.

Programación



El programa de partidos de la sexta fecha del Oficial de Primera A y de la tercera fecha del ascenso es el siguiente:



Sábado 8



Cancha de Sportivo: 14.00 Barrio Quilmes vs. Quilmes (1ºB) y 16.00 Dr. Montaña vs. Huracán (1ºA).



Cancha de Lipton: 14.00 Independiente vs. Sportivo (1ºA) y 16.00 Lipton vs. Mandiyú (1º A).



Cancha de Rivadavia: 14.00 Empedrado vs. Libertad (1º A) y 16.00 Talleres vs. Sacachispas (1ºA).



Cancha de Ferroviario: 15.00 Ferroviario vs. Curupay (1ºA).



Cancha de Mburucuyá: 16.00 Mburucuyá vs. Yaguareté (1ºA).

Domingo 9



Cancha de Rivadavia: 16.00 Alumni vs. Peñarol (1ºB) y 18.00 Villa Raquel vs. Alvear (1ºB).



Cancha de Lipton: 16.00 San Jorge vs. Robinson (1ºB) y 18.00 San Marcos vs. Rivadavia (1ºB).

Miércoles 12



Cancha auxiliar de Boca Unidos: 15.00 Boca Unidos vs. Cambá Cuá (1ºA).