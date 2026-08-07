Taraguy y Aranduroga disputan un clásico con el primer puesto en juego

Después de una pausa de dos semanas, este sábado vuelve la actividad en el torneo Regional NEA 2026 y lo hace con un partido excluyente, el clásico Taraguy - Arandudorga donde está en juego la primera ubicación en la tabla de posiciones.



El encuentro correspondiente a la octava fecha se jugará en el horario especial de las 18, en cancha del Cuervo y con arbitraje de Leandro Peker.



El clásico correntino llega en un momento especial. El Cuervo lidera las posiciones con tres puntos de ventaja sobre su clásico rival. Cuando quedan dos fechas para concluir la primera fase, los dos equipos ya clasificaron a la siguiente etapa pero buscarán el triunfo que les permita mirar desde arriba al resto de los participantes.



La actividad en cancha de Taraguy, que está en su mes aniversario, comenzará a las 10 con encuentros de hockey y rugby infantil. También habrá clásico en las categorías M15, M16 y M17, en tanto que desde las 16, los asistentes podrán seguir en pantalla gigante el partido entre Los Pumas y Sudáfrica correspondiente al Rugby Championship.



Por su parte, San Patricio, tercero y también ya clasificado, viajará hasta Formosa con la premisa de seguir en el podio, para enfrentar a Aguará que lucha por salir de la zona de descenso. Este cotejo dará inicio a las 14 con el arbitraje de Cristian Cabrera.



Otro que sale a la ruta es CURNE. El equipo universitario, de irregular andar y en el cuarto lugar del Regional, tendrá su duelo desde las 14.30 en Posadas ante CAPRI, actualmente último en las posiciones.



En el otro cotejo del sábado, Regatas Resistencia será local de Curda a partir de las 14.30 con el arbitraje de Emanuel Miño.



La fecha se completará el domingo 9 con el cotejo que disputarán en Asunción, San José y Sixty.

Así se ubican



Cumplidas siete fechas, las posiciones del Regional están así: taraguy 32 puntos, Aranduroga 29, San Patricio 22, Curne 21, Curda 20, San José 15, Regatas 11, Sixty 10, Aguará 10 y Capri 0.



Una vez que concluya la primera fase (9 fechas), los ochos primeros disputarán una segunda ronda de todos contra todos y acumulación de puntos con la primera fase. Mientras que los dos últimos ubicados pasarán a disputar la Zona Ascenso.



Cuando concluya la segunda fase, los cuatro primeros disputarán las semifinales de la temporada 2026 del Regional.