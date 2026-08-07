Derrotas de Zárate y Meabe en el circuito ITF

Una jornada negativa resultó este viernes para los tenistas correntinos. Carlos María Zárate y Sofía Meabe quedaron eliminados este viernes en diferentes torneos que forman parte del circuito mundial de la Federación Internacional de Tenis.



Zárate (387º en el ránking de la ATP) se despidió del ITF M25 de Londrina, Brasil, al caer en una de las semifinales, frente al local Paulo Saraiva Dos Santos (527º) por 7-6 (4), 3-6 y 7-6 (3).



El partido que se desarrolló en Club de Campo de Londrina se extendió durante 3 horas y 32 minutos.



El correntino de 21 años había perdido frente al mismo rival, en otro M25 pero que se jugó en San Pablo en la instancia de cuartos de final.



En el M25 de Londrina que se disputa sobre polvo de ladrillo, reparte 25.000 dólares en premios y otorga puntos para el ranking ATP, Zárate también formó parte del dobles donde junto a su compatriota Tomás Leston quedaron eliminados en cuartos de final.

Meabe compitió en Chacabuco



La correntina Sofía Meabe perdió este viernes frente a la primer preclasificada y quedó eliminada del W35 que se desarrolla en Chacabuco, Buenos Aires.



Meabe (18 años) jugó un gran partido y batalló durante 2 horas y 21 minutos antes de caer frente a la italiana Giorgia Pedone (183º en el escalafón de la WTA) por un doble 7-5.



La correntina recibió una invitación para ingresar al cuadro principal del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo. En la primera ronda venció a la peruana Romina Ccuno (1046°), proveniente de la clasificación, a quien derrotó por 6-2 y 6-1.