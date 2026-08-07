Krujoski pone primera en la definición del Turismo Carretera 2000

El Turismo Carretera 2000 disputará su octava fecha y comenzará a transitar la definición de la temporada 2026 en el autódromo “Juan María Traverso” de San Nicolás, compartiendo pista como es habitual con el Turismo Pista, que tendrá su evento de los “300 pilotos”.



La primera fecha del play-off marcará el regreso de Humberto Krujoski con el Renault Fluence que prepara el ACRA Ambrogio Racing. Por razones de salud, el piloto correntino se ausentó de la fecha en Río Cuarto, Córdoba, en el cierre de la fase regular.



El play-off 2026 contará de cuatro fechas a disputarse en San Nicolás, Termas de Río Hondo, Concepción del Uruguay y Rafaela.



Bernardo Llaver arranca con 32 puntos tras ganar la etapa regular (20 pts.), obtener dos victorias en las primeras carreras (2 puntos cada victoria) y 2 en la segunda (4 puntos cada una). Lo escoltará Facundo Ardusso con 10 unidades, pero el santafesino no es más parte del campeonato. Tercero está Andrés Jakos, con 8 y lo siguen “Josito” Di Palma con 8 y Mario Valle junto a Juan Ignacio Concina con 2 cada uno. Krujoski iniciará con 0.



Durante la jornada del viernes se concretó una tanda de entrenamientos que fue dominada por “Josito” Di Palma, mientras que Krujoski concluyó en el puesto 11.



La actividad de este sábado contempla a las 8.30 el entrenamiento para los debutantes y a las 9 para todos los pilotos. La clasificación dará inicio a las 11.50 y la primera final será desde las 16.57. Mientras que el domingo 9, desde las 13.47 se largará la segunda final.



