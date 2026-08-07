Boca Unidos recibe a Independiente de Chivilcoy en la continuidad de la Reválida

Con la intención de ratificar su buen inicio en la Reválida del Torneo Federal A, Boca Unidos recibirá este sábado a Independiente de Chivilcoy por la segunda fecha de la zona A.



El encuentro se jugará desde las 15.30 en el estadio principal del complejo Leoncio Benítez con el arbitraje de Jonathan Correa.



Boca Unidos llega a este compromiso entonado después del buen triunfo que logró en Ingeniero Maschwitz en su visita a Atlético Escobar. El aurirrojo se impuso 3 a 0 para sellar su primera victoria como visitante de la temporada e incrementar su promedio tomando distancia de los dos puestos de descenso.



“Sabíamos que en algún momento se tenía que dar, se tenía que romper la pared. Creíamos que era cuestión de corregir errores nuestros y por suerte salió todo redondo”, manifestó Agustín Alfano en declaraciones a El Deportivo en FM La Red.



El delantero también resaltó que “contra Escobar hablamos de defender más adelante y terminar de definir el resultado. Antes hacíamos un gol y automáticamente retrocedíamos varios metros”.



El resultado fue contundente y refleja la diferencia que mostró en el juego Boca Unidos.



El buen rendimiento le permitirá al DT Alberto Boggio repetir el equipo titular.



Es decir, que seguirá como arquero titular Luis Ojeda. En la defensa jugarán Julian Fuyana, Joaquín Sigel, Ataliva Schweizer y Santiago Pavón. La línea de cuatro volantes la integrarán Lautaro Ludueña, Tiago Villanueva, Martín Ojeda y Leandro Gómez. Mientras que arriban se desempeñarán Kevin Fernández y Alfano.



La novedad dentro de los convocados está en los relevos. Por una tendinitis no estará Alejandro Donatti, concretó su regreso al fútbol después de 3 años el pasado fin de semana, y su lugar será ocupado por Diego Sánchez Paredes, uno de los jugadores que se reintegró a las prácticas después de haber sido sancionado por cuestiones disciplinarias.



El rival de turno será Independiente de Chivilcoy que tuvo fecha libre en la jornada de apertura de la Reválida y que acumula 10 partidos sin conocer la victoria.



El conjunto bonaerense cerró la primera fase en la octava posición de la Zona 1 con 4 triunfos, 7 empates y la misma cantidad de derrotas. Marcó 15 goles y recibió 22.



Luego de este partido, Boca Unidos quedará libre en la tercera fecha que se jugará el miércoles 12 y en la cuarta visitará a Sarmiento.

Programación



La segunda fecha de la zona A de la Reválida se jugará en forma completa este sábado con esta programación:



14.30 Sportivo de Las Parejas vs. Defensores de Vilelas.



15.30 Boca Unidos vs. Independiente de Chivilcoy.



16.00 Tucumán Central vs. El Linqueño.



16.00 Sarmiento de Resistencia vs. Atlético Escobar.