Después de 19 años, se renovó el piso deportivo del Fortín Rojinegro

Luego de 19 años y tras varias semanas de trabajo en el estadio Raúl Argentino Ortíz, el Club San Martín de Corrientes finalizó una obra que contempló el levantamiento completo del piso existente y la construcción de una nueva superficie deportiva, marcando un importante avance en la infraestructura de la institución.



La renovación del piso de la cancha principal de la entidad del barrio La Cruz representa una inversión significativa destinada a ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de entrenamientos, competencias oficiales y las distintas disciplinas que diariamente se llevan adelante en el club. De esta manera, uno de los espacios más emblemáticos de la institución vuelve a contar con una superficie acorde a las exigencias actuales y preparada para acompañar el crecimiento deportivo de la entidad



La cancha principal retomará sus actividades deportivas el próximo miércoles 12 de agosto, permitiendo que los deportistas y socios de la entidad rojinegra vuelvan a disfrutar del espacio con normalidad.



La inauguración oficial del renovado piso deportivo se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto, en un acto que contará con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva y del plantel profesional que disputará la Liga Nacional de Básquetbol, y que marcará la presentación oficial de una de las obras de infraestructura más importantes realizadas en los últimos años.



Además, la segunda etapa del plan de infraestructura continúa con la remodelación del parquet de la cancha auxiliar. Las tareas comprenderán la restauración, pulido, delineamiento y laqueado completo de la superficie de juego



Con estas obras, el Club San Martín reafirma su decisión de continuar fortaleciendo su patrimonio y brindar a sus deportistas, socios y a toda la comunidad rojinegra un estadio acorde a las exigencias actuales, pensando siempre en el presente y el futuro de la institución