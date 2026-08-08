Sebastián Lugo llega con altas expectativas a San Martín

San Martín de Corrientes mostrará al menos una cara nueva en su plantel de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026/27: Sebastián Lugo. El alero oriundo de Resistencia, Chaco, viene de disputar la última temporada en Regatas Corrientes, donde promedió 7.3 puntos, 4.9 rebotes y 1.3 asistencias por partido.



Con una importante trayectoria en la competencia nacional, Lugo tuvo paso por Quimsa, institución en la que permaneció durante seis temporadas. Posteriormente defendió los colores de San Lorenzo, además de contar con una experiencia en la Liga Argentina jugando para Independiente de Santiago del Estero.



Sobre su llegada a San Martín, expresó: “Es motivo de orgullo y felicidad que una institución como San Martín se haya fijado en mí”.



Además, se refirió a sus objetivos para la próxima temporada: “Mis expectativas son altas. Poder clasificar entre los ocho primeros a playoffs y llegar lo más lejos posible. Con el trabajo adecuado creo que lo vamos a poder lograr, así que estoy ansioso por arrancar la pretemporada”.



Por el momento, San Martín confirmó tres jugadores en el plantel del entrenador Gabriel Revidatti. Además, de Lugo están confirmados Gastón García y Lautaro Berra. La entidad correntina también contará nuevamente con Salvador Giletto, el brasileño Daniel Moreira, Mateo Rearte y Gerónimo Ramallo. La segunda cara nueva será la de Juan Esteban Gorosito y se espera una resolución sobre la continuidad del correntino Franco Méndez que tiene propuestas para continuar su carrera en otro club.