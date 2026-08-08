El torneo Oficial 2026 se pondrá en marcha el viernes 21

El torneo Oficial de primera división de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC) se pondrá en marcha el viernes 21 de agosto con la participación de 12 equipos.



El campeón del certamen se quedará con la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y también estará en juego, entre los equipos ubicados del quinto al octavo lugar, la Copa Jorge Desagastizabal.



Regatas Corrientes, defensor del título, debutará frente a Hércules, en tanto que el clásico frente a Alvear será 11, mientras que el cruce contra San Martín está programado para la fecha siete.



El formato de la competencia establece que habrá una primera rueda donde jugarán todos contra todos. Los cuatro primeros avanzarán al Cuadrangular Final en la búsqueda de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en tanto que los que finalicen del quinto al octavo puesto disputará la Copa Jorge Desagastizabal.



Las semifinales y finales en las dos copas serán al mejor de tres partidos.



La primera fecha del Oficial contempla estos encuentros: El Tala vs. Malvinas 1536 Viviendas, Sportivo vs. San Martín, Córdoba vs. Juventus, Alvear vs. Pingüinos, Hércules vs. Regatas y Don Bosco vs. Colón.