Boca Unidos rescató un empate frente a Independiente de Chivilcoy

El delantero mercedeño Ramón Piedrabuena le dio el empate a Boca Unidos cuando restaban 4 minutos para el fina del cotejo frente a Independiente de Chivilcoy.



Desde los 22 minutos del primer tiempo, el Aurirrojo quedó con un jugador menor por la expulsión de Martín Ojeda que recibió la tarjeta roja por exceso verbal contra el juez del cotejo.



El partido de la segunda fecha de la Zona A de la Reválida del Federal A se jugó este sábado en la cancha principal del complejo Leoncio Benítez y contó con el arbitraje de Jonathan Correa, cuestionado por la parcialidad local.



Boca Unidos intentó tomar el protagonismo del encuentro y se posicionó en campo rival. El conjunto bonaerense salió a disputar el partido en la mitad de la cancha y evitó replegarse.



Dentro de ese contexto, la única situación de riesgo frente a los arcos se dio a los 10 minutos cuando Kevin Fernández sacó un remate cruzado que se fue por el segundo palo del arco visitante.



A los 22 minutos llegó la expulsión de Martín Ojeda que estaba amonestado, sin embargo por exceso verbal, Correa directamente le sacó la tarjeta roja y Boca Unidos quedó con un jugador menos.



Pese a quedar en inferioridad numérica, Boca Unidos tuvo dos posibilidades para abrir el marcador. A los 26 minutos, Agustín Alfano de cabeza provocó una buena respuesta del arquero Marcos Cordero que mandó la pelota al tiro de esquina. Mientras que a los 32, después de una recuperación de Lautaro Ludueña, se inició el contragolpe que terminó con un remate de Fernández y otra buena reacción de Cordero.



En el tramo final, Independiente se adelantó en el terreno y, con centros, comenzó a merodear el arco de Luis Ojeda.



En el complemento, los cambios que realizó Alberto Boggio, entre ellos el ingreso del “perdonado” Diego Sánchez Paredes, retrasaron al equipo e Independiente ganó en protagonismo.



El primer avance del equipo boquense se concretó a los 13 minutos y fue de contra que terminó con Leandro Gómez rematando por arriba del travesaño.



La visita, que suma 11 partidos sin triunfos, contestó con un remate de Thiago Mast que pasó muy cerca del travesaño y un cabezazo de Luciano Sanhueza que derivó en una gran atajada de Ojeda.



A los 34 minutos llegó la polémica de la tarde. Un largo pelotazo derivó en una distracción entre Ojeda y Ataliva Schweizer que fue aprovechada por Valentín Soriano, que alcanzó a tocar la pelota y luego cayó en el área.



El árbitro entendió que Ojeda lo derribó con un empujón, cobró penal, amonestó al arquero boquense ante la protesta del equipo local que entendió simulación por parte del jugador visitante.



Poco le importó a Francisco Funes que con un remate al ángulo izquierdo de Ojeda estableció el 1 a 0.



Tocado en su orgullo, Boca Unidos se lanzó con todo al ataque y a los 41 minutos logró la paridad.



La jugada se inició en un saque lateral desde la derecha de Elías González. La pelota fue conectada de cabeza dentro del área por Schweizer y, entrando por el segundo palo, también de cabeza, Piedrabuena estableció el 1 a 1.



La paridad le permitió a Boca Unidos mantener el invicto en la Reválida y seguir como uno de los punteros de la Zona A. Mientras que en los promedios está a cuatro puestos de la zona de descenso.



En la próxima fecha quedará libre y el domingo 16, por la cuarta fecha, visitará a Sarmiento de Resistencia.

Panorama en la Zona A

La segunda fecha de la Zona A de la Reválida arrojó estos resultados:



Boca Unidos 1 - Independiente de Chivilcoy 1



Sportivo Las Parejas 0 - Defensores de Vilelas 0



Sarmiento de Resistencia 0 - Atlético Escobar 1



Tucumán Central 1 - El Linqueño 1



Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Así se ubican



Las posiciones de la Zona A de la Reválida están así: Boca Unidos, Defensores de Vilelas y El Linqueño 4, Gimnasia y Atlético Escobar 3, Independiente, Sportivo y Tucumán Central 1, y Sarmiento 0.



En tanto que la tabla de promedios quedó de esta manera: Defensores 1,278; Sportivo y Atlético Escobar 1,250; Boca Unidos 1,222; El Linqueño 1,150; Independiente y Gimnasia 1.053; Tucumán Central 1 y Sarmiento 0,833.

Lo que viene



La tercera fecha de la Zona A de la Reválida contempla estos encuentros: El Linqueño vs. Gimnasia, Defensores vs. Tucumán Central, Atlético Escobar vs. Sportivo e Independiente vs. Sarmiento. Libre: Boca Unidos.