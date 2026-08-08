Krujoski tuvo un gran regreso al Turismo Carretera 2000

En su regreso a la competencia, Humberto Krujoski con el Renault Fluence del Ambrogio Racing logró un gran segundo puesto en el inicio del play-off del Turismo Carretera 2000.



El correntino, que estuvo ausente en la carrera de Río Cuarto, volvió con todo a San Nicolás y escoltó a Bernardo Llaver en la primera final de la octava fecha. “Pudimos tener un regreso muy bueno”, sostuvo Krujoski.



La largada de la final de este sábado fue con roces y “aplausos” entre el Honda de Llaver y el Citroën de “Josito” Di Palma, que fue por afuera durante gran parte de la primera vuelta pero se quedó sin pista y perdió muchas colocaciones. Quien dio cuenta de esto fue Humberto Krujoski con el Fluence, que prevaleció en la lucha contra su compañero en el Ambrogio Racing, Lucas Bohdanowicz (Fluence), y aprovechó el error del arrecifeño para ser segundo.



El mendocino, líder del playoff en el arranque del mismo, disputó después de mucho tiempo una competencia sin los kilos de lastre hándicap y sin penalizar en segundos por la posición en el campeonato. Más temprano, consiguió su cuarta “pole” en 2026 y se perfila como el favorito para la corona. Además, ganó por quinta vez en la temporada actual y sexta en la categoría.



El «”op” 3 no sufrió cambios con el paso de las vueltas, donde el trío Llaver-Krujoski-Bohdanowicz no veía sus posiciones atacadas y marchaban firme hacia el banderazo a cuadros. Di Palma pudo remontar y llegar 4.° para ganarse un lugar en la segunda fila de mañana.



Mario Valle fue 5.°, Juan Ignacio Concina 6.°, Juan Manuel Dose 7.° y Nicolás Finelli 8.°, todos ganando una posición pero sin sobrepasos en carrera.



“La carrera fue interesante en los primeros metros, luchando con mi compañeros (Bohdanowicz) que intentó buenas maniobras para superarme. Después esperé el momento y cuando “Josito” se pasó en un frenaje, capitalicé para avanzar. Intenté seguir el ritmo de Bernardo pero fue imposible así que preservé el segundo puesto”, explicó el correntino sobre la carrera sabatina.



Este domingo, desde las 13:47 horas, será la segunda carrera, y la primera fila tendrá a Llaver-Krujoski.