Los Pumas, con estrenos y errores, perdieron frente a Sudáfrica

Los Pumas cayeron por 17 a 10 ante Sudáfrica en un Test Match disputado en el estadio José Amalfitani como preparación para las próximas fechas de Nations Championship.



Argentina comenzó bien pero no pudo aguantar la ventaja en la segunda etapa y perdió ante un rival, que al igual que Los Pumas, puso mayoría de suplentes pensando en la próxima ventana del Championship.



De lo más destacado en el equipo argentino, además del try de Benjamín Grondona a los nueve minutos de la primera etapa, fueron los debuts del pilar Francisco Moreno, desde el XV titular, y el tercera línea Juan Penoucos, que ingresó en el complemento por Grondona.



El equipo argentino comenzó mejor y abrió el marcador antes de los dos minutos con un penal de Santiago Carreras.



Sudáfrica respondió con otro de Sacha Feinberg-Mngomezulu, pero Los Pumas volvieron a golpear tras un scrum dominante.



Luego de varias fases desde el line, Benjamín Grondona sorprendió por el centro y apoyó para el 10-3.



Los Springboks tuvieron dificultades para encontrar fluidez, aunque progresivamente dominaron la posesión.



Argentina resistió con su defensa hasta que Edwill van der Merwe llegó al try sobre el cierre del primer tiempo, tras una buena combinación de los backs, para el 10-10.



En el complemento, Sudáfrica controló el juego, aunque Carreras tuvo un penal que pegó en el poste y Argentina perdió oportunidades por errores en el line.



Un nuevo scrum dominante permitió que Cameron Hanekom apoyara y Handre Pollard estableciera el 17-10.



En tiempo cumplido, Los Pumas tuvieron la chance de igualar, ya que tras un penal y line, movieron la pelota hasta la bandera, pero Moroni no pudo controlar el pase.