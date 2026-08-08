Taraguy se quedó con el clásico y sigue al frente del Regional

En una emotiva definición, Taraguy le ganó el clásico a Aranduroga y se mantiene como único puntero del Regional NEA 2026.



En el marco de la octava fecha de la Primera Fase, Taraguy se impuso como local 26 a 25 después de perder el primer tiempo 15 a 13.



Los dos equipos correntinos llegaron a este compromiso luchando por el primer puesto del certamen. Taraguy defendió la primera ubicación y estiró la diferencia con Aranduroga, su inmediato perseguidor.



El triunfo le permitió a Taraguy asegurarse el primer lugar de la etapa cuando todavía queda una fecha por jugar. El Cuervo ahora reúne 36 puntos frente a 30 de su tradicional rival.



En Formosa, San Patricio perdió frente a Aguará 41 a 21 y dejó el podio en las posiciones. Por su parte, el equipo formoseño logró un triunfo clave en su lucha por evitar el descenso.



Curne, que goleó a Capri 64 a 19, escaló al tercer lugar en su camino por retomar protagonismo en la competencia. El elenco misionero ya no podrá dejar el último lugar y deberá disputar el Ascenso.



En Resistencia, Curda superó a Regatas Resistencia 26 a 22 y avanzó hasta la cuarta posición, mientras que el Remero aguardará el resultado que consiga Sixty este domingo para saber si cae en zona de descenso.



La octava fecha se completará este domingo con el encuentro que protagonizarán en Asunción, el local San José y Sixty.



Luego de este partido, quedará una sola fecha para cerrar la Fase 1 del Regional que otorgará ocho lugares para la siguiente ronda y dejará afuera a los últimos dos, que descenderán a disputar la zona Ascenso.