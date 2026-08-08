Boca reaccionó y empató frente a Vélez

Boca Juniors reacciono a tiempo y se lo empato a Vélez Sarfield 1 a 1, haciendo (provisoriamente) de local en el Tomás Adolfo Ducó por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, se mantiene en en zona de Play Off y no pudo acortar distancia con el “Fortín” que sigue en el primer puesto con 10 puntos.



Los goles los hicieron Diego Valdes a los 12 minutos al sorprender a al arquero colombiano del local, Álvaro Montero, desde un tiro libre al primer palo del mismo, mientras que Santiago Ascacibar estampo el empate a los 40 de la primera parte tras el rebote que dejo Tomás Marchiori tras el remate de Leonel Flores.



Boca llegó de vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata por la segunda fecha pendiente del campeonato, haciendo de local en el estadio Tomás Adolfo Ducó debido al mantenimiento del césped de la “Bombonera”, mientras que Vélez venía de ganarle el duelo a Independiente de Avellaneda por 1-0 con gol de Thiago Aguirre en Liniers.



El encuentro comenzó con intensidad con un remate a los 7 minutos de Milton Delgado que se estrelló en el palo izquierdo del arquero de Vélez, Tomás Marchiori.



Pero, a los 12 Diego Valdes sorprendió con el remate al primer palo de Álvaro Montero, desde un tiro libre, para convertir el gol que abrió el marcador a favor del “Fortín”.



A cinco minutos de terminar la primera parte, Boca reaccionaba en los pies de Santiago Ascacibar al capturar el rebote que dejo Marchiori tras el remate en el área por parte de Leonel Flores luego de una combinación con Miguel Merentiel.



En el complemento, Boca supo aprovechar los espacios que daba la visita y tuvo más chances desde la conducción y llegada al área por parte de Ascacibar, pero las más clara fue a los 26 con un remate a distancia por parte de su capitán, Leandro Paredes, que atajo Marchiori, el cual atajo una parecida por parte de Flores dos minutos más tarde.



El próximo desafió del equipo de Rodolfo Arruabarrena será contra Recoleta FC de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El “Fortín” deberá enfrentar a Defensa y Justicia en el José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura.