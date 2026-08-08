Andrés Selpa, el “Cacique de Bragado”

Fue un gran boxeador de la categoría Mediano y Medio Pesado, allá por las décadas del 50 y 70. Sobresalir en esa época que había muchos y buenos valores no era fácil y Selpa lo logró, enfrentando a duros contendientes. No cualquiera subía al ring del Luna Park, había que hacer méritos suficientes. Andrés Selpa estuvo una vez en Corrientes, allá por el 2 de octubre de 1982, donde lo conocimos y tuvimos una larga entrevista con él en la redacción de El Litoral (Foto). En ese momento se desempeñaba como fotógrafo oficial del Luna Park, como un medio de subsistencia que había conseguido. Era todo un personaje, sincero, abierto, orgulloso de su pasado como boxeador y por haber combatido con los mejores de su categoría. Era todo un símbolo del boxeo argentino. Selpa hizo 219 peleas como profesional, ganó 137 (79 por K.O.) perdió 49 y empató 33, entre los años 1951 y 1968. Se casó siete veces y tuvo ocho hijos. En 1978 terminó la escuela primaria, en una escuela para adultos mayores “Florentino Ameghino” donde se dio el gusto de ser abanderado y luego de eso escribió dos libros. Murió el 23 de enero del 2003 en el hospital de Bragado. No fue raro.

A los que seguimos su trayectoria y lo conocíamos, no nos extrañó la forma en que desapareció, en soledad, internado, sin que nadie supiera de su gravedad. Anduvo en malos pasos en muchos pasajes de su vida, como él mismo lo reconoció. Probó la droga que lo tuvo a mal traer, muchas veces pensó incluso en arrojarse debajo de un tren como única manera de salir de este martirio Anduvo por muchos lugares conociendo todos los placeres de la noche y con compañías nada recomendables. Le volvió a pasar de todo, tuvo una nueva pareja que lo denunció por mal trato y estuvo preso varias veces. Incluso estuvo internado en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, acusado de insano mental. Después de mucho tiempo pudo salir. Y es como decía Ringo Bonavena, “cuando te quedás solo, nadie te ayuda, hasta el banquito te sacan.” Cuando vino a Corrientes acompañando a la troupe de Martín Karadagián que se presentó en el Club Córdoba, nos contó a grandes rasgos pasajes de su azarosa vida. Incluso nos obsequió su libro que hace poco había sacado “Sin Prejuicios” donde cuenta sin problemas momentos oscuros de su problemática vida. El libro, autografiado, aún lo consevamos como un grato recuerdo de alguien que estuvo metido a fondo en el mundo del boxeo. Allí relata hechos sorprendentes y asombrosos del mundo del bxeo, por el que él transitó en toda su vida. También cuenta sin tapujos como una vez se tiró siete veces ante el fuerte pegador Rafael Merentino, por estar excedido de peso. También le tomó elgustito al juego y cuenta como más de una vez saió del Casino sin un peso. Una vez también terminó preso por pegarle tres tiro a su esposa, sin darle uno, pero fue acusado de intento de homicidio y debió estar en la cárcel algún tiempo. Estas son algunas de las cosas que se pueden contar de su desordenada vida, aunque hay mucho más.

Mi mensaje



De su libro mencionado, destacamos el capítulo final, en lo que él mismo denomina “Mi mensaje”, que entre otras cosas dice: “Si uno logra alcanzar la gloria, como no está preparado para tanta fama, tanta plata y tanto honor, uno usa todo eso para tomarse una revancha. Es como si volviéramos a la infancia y a la adolescencia que nunca tuvimos. Por eso, cuando estamos arriba, toda la gente es buena, todos te sonríen, te invitan, te palmean, te proponen negocios. En menos que canta un gallo te ves rodeado de chicas fáciles y oportunistas. Como uno no tiene cultura y está falto de afecto y roce social, no sabe desenvolverse en una sociedad que de golpe te abre todas las puertas. Parece que te llevás todo por delante, y uno se la cree, piensa que nada se terminará, pero no es así, al final del breve camino, te quedás más solo que cuando empezaste. Se acaban las ilusiones y los amigos uno a uno van desapareciendo, como la plata y cuando querés acordarte ya tenés 40 años y cuando querés llamar a un amigo, se cruza a la vereda de enfrente.”

“Me gustaría hablarte a vos boxeador -aclara- que estás buscando proyectarte en el ring, que no te ocurra lo mismo que a Pascualito Pérez, a Justo Suárez o Kid Gavilán, el boxeo es un medio para llegar, pero sólo llega un cinco por ciento de los que lo intentaron, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del balance. Yo estuve en un pozo oscuro y profundo y pude salir a flote. Que mi experiencia te sirva para que no caigas en los mismos errores. Yo empecé como vos, tratando de pegarle a la vida, y lo hice, pero no estaba avisado de que la gloria es efímera.”



Todo un testimonio de vida de un hombre que fue un eslabón en esta cadena del boxeo, construida con gloria, pero también con sufrimiento.res. Yo empecé como vos, tratando de pegarle a la vida, y lo hice, pero no estaba avisado de que la gloria es efímera.”



