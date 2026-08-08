Boca recibe a Vélez en cancha de Huracán

Boca recibirá este sábado a Vélez, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.



El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que todavía no terminaron los trabajos de reacondicionamiento en "La Bombonera". El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.



Boca viene de conseguir un gran triunfo 1-0 ante Estudiantes de La Plata que le permitió dejar atrás el mal arranque que había tenido en este Torneo Clausura, ya que en las primeras dos fechas había perdido 3-0 con Deportivo Riestra e igualado 2-2 con Newell´s.



Al igual que frente al "Pincha", Boca volverá a hacer de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que aún no terminó con los trabajos de reacondicionamiento en "La Bombonera". Incluso, durante la semana, cuando reciba a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, también jugará en cancha de Huracán.



Ante el Fortín, el Xeneize buscará confirmar su buen momento. Con el mediocampo como su motor, las variantes podrían llegar en los laterales y en la delantera, para darles respiro a los titulares. Es probable que Dylan Gorosito ocupe el lugar de Leandro Lozano y que Malcom Braida reemplace a Lautaro Blanco, que hasta ahora no se perdió ni un minuto en el semestre.



Además, aunque Leonel Flores viene mostrando un nivel altísimo, podría arrancar desde el banco para que Sebastián Villa vuelva a tener su chance desde el comienzo. La intención del DT es que el colombiano gane en ritmo y confianza para poder contar con dos extremos desequilibrantes. Compartirá ataque con Tomás Aranda y Miguel Merentiel, a la espera de la habilitación de Enner Valencia.



Vélez, con la conducción técnica de Guillermo Barros Schelotto, tiene puntaje ideal luego de las victorias sobre Instituto, Talleres e Independiente y no solo se ilusiona en el Torneo Clausura, sino también quiere dar pelea por el título de Campeón de Liga que se entrega a aquel equipo que finalice primero en la tabla anual.