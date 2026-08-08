River visita a Tigre en la búsqueda de la victoria perdida

River visitará este sábado a Tigre, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un encuentro donde podría estar en juego la continuidad de su director técnico Eduardo “Chacho” Coudet.



El partido, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna. El árbitro designado es Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.



River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que perdió los cuatro partidos que disputó en este semestre y además acumula cinco derrotas consecutivas en torneos de AFA.



La seguidilla comenzó en la final del Torneo Apertura, donde cayó 3-2 frente a Belgrano de Córdoba, mientras que en la segunda mitad de este 2026 perdió en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata y en las primeras tres fechas de este Torneo Clausura (1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central).



De esta manera, la continuidad de su director técnico, el "Chacho" Coudet, pende realmente de un hilo y una derrota contra el "Matador de Victoria" podría sellar su destino en el club de Núñez.



La probable formación de River muestra a Santiago Beltrán en el arco. Gonzalo Montiel será lateral derecho mientras que Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi compartirán la zaga. En la banda izquierda se viene un estreno: sin Acuña, Francisco Ortega (foto) será titular.



Aníbal Moreno volverá a ocupar el puesto de volante central y este sábado tendría a su derecha a otro debutante: Tobías Andrada. El futbolista de 19 años iría desde el arranque en lugar de Fausto Vera. Tomás Galván o Lautaro Pereyra completarán el mediocampo.



Ángel Correa, ausente ante Rosario Central por un traumatismo en el muslo derecho, volverá al equipo titular y será el encargado de enlazar con los de arriba: Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.



Tigre, por su parte, viene de conseguir un gran triunfo 3-1 como visitante frente a Racing, por la tercera fecha de este Torneo Clausura, y logró llegar a los cuatro puntos para meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque todavía queda mucho por delante.



Diego Dabove, entrenador del conjunto de Victoria, confirmó a los once titulares de su equipo y ratificó que el Pity Martínez será de la partida



